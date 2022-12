Zollbeamte befreien neun Hundewelpen aus Kofferraum

Lauenau - Der Zoll hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 2 bei Lauenau im Landkreis Schaumburg neun Hundewelpen in einem Kofferraum entdeckt. Den Beamten sei ein Auto mit vier Insassen aufgefallen, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie neun Labradorwelpen. Die Besitzer machten keine Angaben zu den Tieren und hatten auch keine Dokumente für sie dabei. Die Hunde wurden sofort aus dem Wagen geholt und befinden sich seit dem Samstagabend in Quarantäne. Das Veterinäramt wurde eingeschaltet.