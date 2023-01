Zoo Magdeburg probt für Havarie „Zoo ohne Strom“

Magdeburg - Der Zoo Magdeburg probt für den Fall einer Stromabschaltung und bleibt deshalb am 24. Januar für Besucher geschlossen. Bei dem Praxistest stünden besonders die großen und gefährlichen Tiere wie Schimpansen, Tiger, Elefanten und Co. im Fokus, ebenso die Mitarbeiter sowie die Besucherbereiche, teilte der Zoo am Mittwoch mit. „Wir fahren einen Testlauf, überprüfen interne Prozess-Stufen, Warnsysteme und die Notstromversorgung an allen Ecken des Zoos“, hieß es. „Die Erfahrungen aus diesem Havarietest helfen uns bei der technischen Optimierung, der Schulung unserer Mitarbeiter und der Erweiterung der Notfallpläne.“