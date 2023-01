Zu wenig Feuerwehr-Fahrer: Verband fordert Nachbesserung

Magdeburg - Dem Mangel an Fahrern für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr will die Landesfeuerwehr mit zusätzlichen finanziellen Mitteln entgegenwirken. Man könne über eine Erhöhung der Feuerschutzsteuer nachdenken, sagte Kai-Uwe Lohse, Chef der Landesfeuerwehr, am Donnerstag im Landtag in Magdeburg. Somit könne die Finanzierung und Förderung solcher Führerscheine durch die jeweiligen Kommunen verbessert werden.

Nach Angaben der Feuerwehr haben in einigen Kommunen zu wenige Feuerwehrleute einen Führerschein, der sie zum Fahren der Einsatzfahrzeuge berechtigt. Im Kreis Mansfeld-Südharz soll es vor kurzem deshalb zu Verzögerung bei einem Einsatz gekommen sein.

Viele der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr wiegen über 7,5 Tonnen. Dafür bedarf es in Sachsen-Anhalt eines Führerscheins der diese Klasse abdeckt. Andere Bundesländer haben für Feuerwehrleute mit dem einfachen B-Klasse-Führerschein Behelfskonstruktionen zum Führen der schweren Feuerwehrfahrzeuge geschaffen. Davon rät Lohse ab. Eine entsprechende Ausbildung sei in seinen Augen unumgänglich.