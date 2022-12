Zug stößt mit Baum zusammen: Zugführer verletzt

Neukirch - Ein Zug der Länderbahn ist am Montagmorgen bei Neukirch (Landkreis Bautzen) gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Der Zugführer sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie eine Sprecherin der Länderbahn mitteilte. Der Baum war wegen des Sturms oder Schneemassen umgestürzt und hatte die Gleise blockiert. Die Reisenden kamen nach Angaben der Sprecherin mit dem Schrecken davon. Sie mussten gut drei Stunden in dem Zug ausharren und wurden nach Bischofswerda gebracht, nachdem die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet.