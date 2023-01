Zum Wochenanfang wechselhaft und bewölkt, etwas Regen

Potsdam - Zum Wochenanfang wird es in Berlin und Brandenburg wechselhaft und bewölkt. Am Vormittag kann es mancherorts etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. Abends gibt es in der Prignitz gelegentlich etwas Regen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel bedeckt, örtlich gibt es Regen oder Schneeregen. Die Temperaturen fallen auf um ein Grad. In Bodennähe kann es frostig werden. Der Dienstag startet mit Schneeregen- und Graupelschauern, bei Höchstwerten zwischen vier und sechs Grad. Aus Südwesten weht ein teils frischer Wind, der zum Abend abnimmt.

In der Nacht zum Mittwoch wird es überwiegend trocken und frostig. Die Tiefstwerte liegen bei minus zwei bis minus fünf Grad. Am Mittwoch bedecken dichte Wolkenfelder den Himmel, im Norden Brandenburgs kann es mitunter etwas sonnig werden. Bei Temperaturen zwischen ein und zwei Grad kann es etwas Schnee oder Schneeregen geben.