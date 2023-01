Zum Wochenende erneut Schnee in Sachsen erwartet

Leipzig (dpa/sn) - Nach dem erneuten Wintereinbruch am Mittwoch in vielen Teilen des Freistaats können sich Sächsinnen und Sachsen in den kommenden Tagen weiter über Schnee freuen. Während im Laufe des Donnerstags noch nicht allzu viel zu erwarten sei, könne es in der Nacht zum Freitag im Westen Sachsens sowie im Bergland zwei bis drei Zentimeter Neuschnee geben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

„In anderen Teilen des Landes wird der Schnee, der liegt, auch erstmal nicht wegschmelzen - es bleibt nämlich frostig“, sagte der Wetterexperte. Am Freitag und Samstag sei nicht davon auszugehen, dass gefrorenes Nass vom Himmel riesle. „In der Nacht zu Sonntag und am Sonntag kann es dann aber noch einmal ordentlich schneien“, so der DWD-Sprecher. Im Tiefland sei dann mit bis zu zehn Zentimetern, im Bergland sogar mit bis zu zwanzig Zentimetern Neuschnee zu rechnen.