Zusammenstoß auf A36 - ein Schwerverletzter

Magdeburg/Quedlinburg - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist auf der Autobahn 36 der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Magdeburg am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wagen eines 18-Jährigen am Freitagabend zwischen den Anschlüssen Thale und Quedlinburg-Mitte (Landkreis Harz) auf das Motorrad aufgefahren, das auf der rechten Fahrspur mit etwa 80 Stundenkilometern unterwegs war. Die Fahrbahn in Richtung Bernburg (Salzlandkreis) war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.