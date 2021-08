Zusammenstoß mit Auto: 77-Jähriger Radfahrer stirbt

Neustadt in Sachsen - Ein 77 Jahre alter Radfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Neustadt in Sachsen (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gestorben. Der Mann sei am Mittwochmittag aus der Stadt kommend am Abzweig nach Krumhermsdorf von einem Kleinwagen erfasst worden, teilte die Polizei mit. Im Krankenhaus sei der Radfahrer dann gestorben. Der 62 Jahre alte Autofahrer sei nicht verletzt worden. Die Unfallursache war nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Die Straße wurde für rund fünf Stunden gesperrt.