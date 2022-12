Zusätzliche Hilfe für Brandenburger Sportvereine

Potsdam - Die brandenburgischen Sportvereine erhalten eine zusätzliche finanzielle Hilfe. So will das Land Brandenburg mit mehr als 2,76 Millionen Euro die noch immer spürbaren Auswirkungen der Corona-Krise abmildern, wie der Landessportbund am Freitag mitteilte. Pro Vereinsmitglied werden in den kommenden Tagen acht Euro auf die Vereinskonten fließen. Als Berechnungsgrundlage dient die Mitgliedermeldung 2022. „Sportvereine beweisen für Brandenburg ein unersetzliches Engagement. Deshalb stellt das Land weitere rund 2,7 Millionen Euro für ihre ehrenamtliche Arbeit bereit“, sagte Sportministerin Britta Ernst. Bereits 2021 hatte das Land die mehr als 3000 Sportvereine im Bundesland mit einer Sonderzahlung über knapp 1,4 Millionen Euro unterstützt.