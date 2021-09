Zuwanderung: Bevölkerung im Nordosten wächst wieder

Schwerin - Die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern ist zum ersten Mal seit 2017 wieder gewachsen. „In Mecklenburg-Vorpommern lebten zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 1.610.774 Einwohner. Das ist ein Anstieg von 2636 Personen gegenüber dem Vorjahr“, hieß es vom zuständigen Landesamt für Statistik am Mittwoch. Zu verdanken sei dies dem positiven Wanderungssaldo, dies ist die Differenz der Zu- und Wegzüge aus dem Land.

Am stärksten davon profitieren konnten erwartungsgemäß Rostock und Schwerin, der Überschuss an Zuzügen lag in beiden Städten bei um die 500. Laut den Statistikern zeigten sich jedoch deutliche regionale Unterschiede. Während die Gemeinde Gnewitz im Landkreis Rostock 9,5 Prozent mehr Einwohner aufweisen konnte als im Jahr zuvor, sank die Zahl in Voigtsdorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte um 10,6 Prozent.

Auch liegt die Zahl der Sterbefälle weiter deutlich über den Geburten. Im Jahr 2020 gab es demnach 12.000 Geburten und fast 22.000 Sterbefälle. Den Experten zufolge liegt die Zahl der Gestorbenen pro 1000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern mit 13,6 Personen zudem weiter deutlich übejr dem Bundesschnitt von 11,8, dies liege an der Altersstruktur.