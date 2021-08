Zwickau - Zwei Autos sind auf dem Gelände eines Autohändlers in Zwickau ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer war am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.