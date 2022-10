Zwei Fahrer schwer verletzt: Auto bricht durch Glasfront

Berlin - Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer Wägen in Berlin-Pankow schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 93-Jähriger mit seinem Auto am Donnerstagvormittag in der Buschallee Ecke Gartenstraße mit dem Auto einer 88-Jährigen kollidiert. Daraufhin kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab und fuhren zunächst in ein Verkehrsschild. Das Auto des 93-Jährigen brach durch die Glasfront eines Restaurants und kam zum Stehen. Die beiden Fahrer wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.

In dem Restaurant befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Gäste. Nach Angaben von Zeugen soll der 93-Jährige die Vorfahrt der Autofahrerin missachtet haben. Die genaue Unfallursache wird den Angaben zufolge aber noch ermittelt. Die Straße wurde nach dem Unfall für rund eine Stunde vollgesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.