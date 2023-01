Zwei Fußgängerinnen bei Unfällen schwer verletzt

Bad Langensalza/ Ebeleben - Zwei Fußgängerinnen sind bei zwei Unfällen im Norden Thüringens schwer verletzt worden. In Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis erfasste ein rückwärts ausparkendes Auto eine 85-Jährige, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau kam zu Fall und wurde am Kopf verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

In Ebeleben im Kyffhäuserkreis wurde eine 71-Jährige von einem Auto angefahren, als sie die Straße überquerte. Sie erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Beinen. Beide Unfälle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag. Die Polizei ermittelt.