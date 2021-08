Zwei Gartenlauben brennen: Ermittlung wegen Brandstiftung

Eilenburg - Nach dem Brand zweier Gartenlauben in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Das Feuer sei am Mittwochmorgen in einer der Lauben ausgebrochen und von deren Terrassendach auf eine andere übergegriffen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bei beiden Gartenhäusern wurde das Dach beschädigt. Im Laufe des Mittwochs sollte noch ein Brandursachenermittler nach Eilenburg kommen.