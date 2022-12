Zwei Lastwagen und ein Auto in Bremen in Brand gesteckt

Bremen - Zwei geparkte Lastwagen haben Unbekannte in Bremen-Kattenturm in der Nacht zu Montag in Brand gesteckt. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sie sucht nach Zeugen. Bereits am Freitagabend war in Bremen-Gröpelingen ein Auto in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte aus, auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. Alle drei Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.