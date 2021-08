Zwei Menschen aus brennender Wohnung gerettet

Berlin - In Spandau sind am Mittwochmorgen zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet worden. Die Einsatzkräfte seien in den frühen Morgenstunden zu dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Feuerwehr mit. Angrenzende Wohnungen seien von dem Brand nicht betroffen. Die beiden geretteten Menschen wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.