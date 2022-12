Zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Berlin - Zwei mutmaßliche Einbrecher sind von Zivilpolizisten in Berlin-Gesundbrunnen bei der Tat erwischt worden. Die 66- und 35-jährigen Tatverdächtigen wurden festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sollten einem Haftrichter überstellt werden.

Die Männer hatten demnach am Donnerstagnachmitag in der Osloer Straße zunächst die Jalousie und dann das Fenster einer Parterrewohnung aufgehebelt, durch das der 66-Jährige einstieg. Dabei waren sie von Zivilfahndern der Polizei beobachtet worden, die in dem Bereich Einbrüche verhindern sollen. Sie nahmen den 35-jährigen vor der Wohnung in einem Laubengang fest. Dessen Komplize versuchte, durch ein rückwärtiges Fenster aus der Wohnung zu flüchten. Er wurde von weiteren Einsatzkräften festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten Geld, das er aus der Wohnung gestohlen haben soll. In einem Fahrzeug sowie den Wohnungen der Tatverdächtigen wurden Werkzeug und weiteres Diebesgut gefunden - und beschlagnahmt.