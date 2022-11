Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Bad Köstritz - Bei einem Auffahrunfall bei Caaschwitz im Landkreis Greiz sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Der 24 Jahre alte Mann fuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen auf das Auto der 66-Jährigen auf, die abbiegen wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Für die Bergung wurde die Landstraße gesperrt.