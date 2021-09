Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Waltershausen

Waltershausen - In Waltershausen (Landkreis Gotha) ist am Montagmorgen eine 19-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengekracht. Die Frau und der 49 Jahre alte Fahrer seien dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Warum die 19-Jährige auf die falsche Spur geriet, war zunächst noch nicht klar. Zwei weitere Autos wurden den Angaben nach durch umherfliegende Teile beschädigt. Die Straße musste nach dem Unfall für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden.