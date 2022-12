Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand im Kyffhäuserkreis

Artern - Bei einem Wohnungsbrand im Kyffhäuserkreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Donnerstagmittag in einer Doppelhaushälfte in Artern. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Eine 66-Jährige und eine 65-Jähriger kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine 87-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die drei Hausbewohner hatten zuvor selbst versucht, die Flammen zu löschen. Der Schaden am Gebäude wird auf mindestens 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.