Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Autos

Ludwigsfelde - Zwei Autofahrer sind beim Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) schwer verletzt worden. Ein Fahrer sei am späten Samstagabend nach links in eine Straße eingebogen und habe die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs nicht beachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin seien die Autos zusammengekracht. Beide Autofahrer hätten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Autos seien durch die Kollision so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden musten.