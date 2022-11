Zwei Schwerverletzte nach Kollision zweier Autos

Zwickau - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oberlungwitz sind zwei Insassen schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärten Gründen geriet ein 73 Jahre alter Fahrer am Montag mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei im Landkreis Zwickau mitteilte. Daraufhin sei es auf der Bundesstraße zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto gekommen. Der 73-Jährige und der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kamen in ein Krankenhaus.