Hannover - Bei einem Unfall nahe der Messe Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer prallten mit ihren Fahrzeugen am Mittwochabend frontal zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Verletzten im Alter von 40 und 54 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach geriet der 40-Jährige mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Die genaue Unfallursache war am Donnerstagmorgen unklar, wie die Polizei mitteilte. Polizisten entdeckten vor Ort eine Ölspur. Ob sie bei dem Unfall eine Rolle spielte, war ebenfalls zunächst unklar.

Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Körperverletzung und suchen nach Zeugen. Die Polizei schätzte den Schaden auf mindestens 25.500 Euro. Die Straße wurde für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt.