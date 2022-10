Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Samern - Eine 19-Jährige und ein 33-Jähriger sind bei einem Autounfall in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag übersah die junge Fahrerin das entgegenkommende Auto des 33-Jährigen, als sie mit ihrem Wagen nach links auf die Autobahn 31 abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Wagen des Mannes prallte anschließend gegen ein drittes Auto. Die Fahrerin und der Fahrer der ersten beiden Wagen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 42 Jahre alte Fahrerin des dritten Autos blieb bei dem Unfall am Freitagnachmittag unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.700 Euro.