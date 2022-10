Zwei Tote nach Unfall auf A9 bei Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Sie fuhren mit einem Kleintransporter am Mittwochnachmittag zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrenberg und Leipzig-West an einem Stauende auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Fahrer und Beifahrer starben noch vor Ort. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Zur genauen Unfallursache lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Die Autobahn war am Mittwochnachmittag zunächst in Richtung Berlin gesperrt.