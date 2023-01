Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Dresden - Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Dresden sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand war in einer Wohnung im Erdgeschoss aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. 20 Bewohner konnten sich in der Neujahrsnacht ins Freie retten, ehe die Feuerwehr mit insgesamt 42 Einsatzkräften den Brand löschen konnte. Die Brandwohnung sowie die Wohnung darüber sind zunächst nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.