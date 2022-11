Leipzig - In Leipzig sind bei einer Auseinandersetzung mehrerer Personen mindestens zwei Menschen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Die genauen Umstände des Vorfalls vom Montagnachmittag, bei dem eine niedrige zweistellige Anzahl an Menschen beteiligt war, sei noch unklar, erklärte ein Sprecher der Polizei in Leipzig. Wegen des Polizeieinsatzes mit zahlreichen Beamten kam es zu Verkehrsbehinderungen.