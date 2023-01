Zweijähriger bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Kind kam bei dem Brand ums Leben. Die Berliner Feuerwehr brachte zehn Bewohner in Sicherheit.

Berlin - Ein zwei Jahre alter Junge ist bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Britz ums Leben gekommen. Die Wiederbelebungsversuche vor Ort blieben erfolglos, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zum Mittwoch. Der 35 Jahre alte Vater und ein Fünfjähriger, die sich demnach ebenfalls in der Wohnung im Weserberger Ring befanden, erlitten Rauchvergiftungen, der Mann auch Brandverletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Das Feuer war am Dienstagabend im Zimmer einer Wohnung im ersten Stock eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Acht weitere Bewohner des Gebäudes im Stadtteil Britz wurden den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gehe man nicht von Brandstiftung aus, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Die Todesursache des Jungen blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.