Zweijähriges Kind von Habicht in Kurpark verletzt

Heilbad Heiligenstadt - Ein zweijähriges Kind ist im Kurpark in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld)von einem Habicht leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, biss der Habicht am Donnerstag im Kurpark seine Futterleine durch und flog von seinem Falkner weg auf das Kind zu. Das Kind wurde im Bereich des Oberkörpers leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Der Falkner fing den Greifvogel nach kurzer Zeit wieder ein. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.