Erfurt - Moritz Klein hat bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Erfurt seinen zweiten Titel gewonnen. Einen Tag nach dem Erfolg über 500 Meter siegte der Sprinter am Samstag auch über 1000 Meter. Der 22 Jahre alte Erfurter lief auf seiner Heimbahn 1:10,04 Minuten und verwies den Münchner Hendrik Dombek in 1:10,60 Minuten auf Rang zwei. Dritter wurde Stefan Emele aus Erfurt in 1:10,72 Minuten.

Zuvor hatte Lea-Sophie Scholz ihren Titel über 1000 Meter verteidigt. Die Berlinerin gewann in 1:18,70 Minuten. Zeitgleich Zweite in 1:19,30 Minuten wurden ihre Clubkollegin und 3000-Meter-Meisterin Michelle Uhrig sowie 500-Meter-Titelträgerin Anna Ostlender (Inzell).