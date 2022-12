Zwickau holt nach Aufholjagd Punkt gegen Oldenburg

Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihre sportliche Talfahrt gestoppt. Im letzten Spiel des Jahres erkämpfte das Team von Trainer Norman Rentsch daheim gegen den VfL Oldenburg ein 26:26 (9:14), bleibt aber weiterhin vorletzter. Den größten Anteil am ersten Punktgewinn nach zuvor drei Niederlagen hatten Diana Magnusdottir (5 Tore), Hannele Nilsson (5/4) und Anna Frankova (4). Für Oldenburg erzielten Merle Carstensen (8/3), Toni-Luisa Reimann (5) und Jane Martens (4) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen verschliefen den Start und lagen nach vier Minuten mit 0:4 zurück. Vor allem in der ersten Halbzeit fehlte dem BSV die Durchschlagskraft im Angriff. Außerdem leisteten sich die BSV-Werferinnen zu viele einfache Fehler.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Zwickauerinnen eine furiose Aufholjagd und kamen bis zur 45. Minute auf 18:20 heran. Mit vier Toren in Serie ging der BSV nach dem 22:25 (53. Minute) erstmals in dieser Partie mit 26:25 (59.) in Führung. In der letzten Minute gelang den Gästen durch Marie Steffen noch der Ausgleich.