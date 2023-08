Der Friedhof von Hans Guggenberger (74) ist mit Sicherheit einer der schrägsten in ganz Europa. Schon die Lage. Unweit der Inntalautobahn, mitten im Gewerbegebiet im Tiroler Örtchen Kramsach, auf dem Gelände einer Schmiedefirma. Es ist wohl auch Europas einziger Friedhof ohne Tote. Dafür, im Verhältnis zu seiner geringen Größe (etwa wie ein durchschnittlicher Kleingarten) auch der Unterhaltsamste – pro Quadratmeter. Nicht mal der berühmte Wiener Zentralfriedhof kann da mithalten.

Die zirka 100 Grabkreuze auf dem Kramsacher Friedhof standen ursprünglich im gesamten Alpenraum. Jedes von ihnen erzählt seine eigene Geschichte. Knapp, gern mit makaberem Witz. Wie dieses hier: Hier liegt Martin Krug, der Kinder, Weib und Orgel schlug.

Hans Guggenberger hat die Kreuze in den letzten 45 Jahren zusammengetragen. „Als gelernter Kunstschmied und Steinmetz kommt man rum auf Friedhöfen“, erzählt Hans. Hier nahm er die alten, nicht mehr benötigten Kreuze von aufgelassenen Gräbern mit.

Die allermeisten, etwa 900, hängen wohlgeordnet in der Schmiedewerkstatt von Hans Guggenberger. 900 Kreuze, 900 Geschichten. Hier werden sie restauriert, katalogisiert. Die größte Grabkreuz-Sammlung Europas.

150000 Besucher kommen jedes Jahr auf diesen skurrilen Friedhof. Der ist damit das Museum mit der größten Besucherzahl in ganz Tirol. „Ich nehme keinen Eintritt“, sagt Hans. „Ich freue mich, wenn die Leute ein bissl was in den Opferstock am Ausgang stecken, wenn es ihnen gefallen hat. „Wir werden immer mal wieder von Kulturschützern angefeindet. Die behaupten, wir hätten die Sprüche selbst erfunden. Aber das ist alles echt“, schwört Hans Guggenberger.

Und jetzt noch ein paar der kernigsten Grabaufschriften vom Kramsacher Friedhof:

Hier ruht in Gott Adam Lentsch. 26 Jahre lebte er als Mensch und 37 Jahre als Ehemann.

Hier in dieser Gruben liegen zwei Müllerbuben. Geboren am Chiemsee, gestorben an Bauchweh. Unter diesem Rasen liegt die versoffene Kupferschmied-Nasen.

Es ruhet die ehr- und tugendsame Jungfrau Genoveva Voggenhuberin betrauert von ihrem einzigen Sohn.

Hier ruht mein Weib, Gott sei’s gedankt. Oft hat sie mit mir gezankt. Lieber Wanderer, geh gleich fort von hier, sonst steht sie auf und zankt mit Dir.

Hier liegt Jungfer Rosalind, geboren als ungewünschtes Kind. Der unbekannte Vater war Kapuziner-Pater.

Hier schweigt Johanna Vogelsang. Sie zwitscherte ihr Leben lang.

Weitere Informationen unter www.sagzahnschmiede.com

„Hier schweigt Johanna Vogelsang. Sie zwitscherte ihr Leben lang.“ Alpbachtal_Tourismus