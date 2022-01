soziale medien Midas begeistert das Internet: Vierohrige Katze ist Hit auf Instagram

Katzen gehören in aller Welt zu den beliebtesten Haustieren. Viele Menschen bringen ihre Haustiere ins Internet und posten auf Instagram und Co. jede Menge Bilder - so auch bei Midas. Das Besondere: Der Kater hat vier Ohren und ist im Internet ein richtiger Star.