Das Gesundheitswesen muss effizienter werden

Die alternde deutsche Gesellschaft wird bei gleichbleibenden Leistungen in den kommenden Jahren immer mehr für die Gesundheit ausgeben müssen. Umso wichtiger ist es, Einsparpotenziale im Gesundheitswesen zu suchen. Wir liegen bei den Ausgaben pro Kopf an der Spitze in Europa, geben den höchsten Anteil des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus und haben mit Abstand die meisten Krankenhausbetten in Europa. Die Lebenserwartung, Patientenzufriedenheit und auch die Behandlungsqualität ist aber in Deutschland eher durchschnittlich. Wir müssen effizienter werden.