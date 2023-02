Der Besuch der EU-Spitze in Kiew ist ein richtiges und deutliches Zeichen der Solidarität. Mehr nicht. Niemand kann absehen, wann die Ukraine reif für einen Beitritt wäre. Sicher, das Land hat in den vergangenen Jahren schon Fortschritte gemacht. Die Korruptionsbekämpfung wie jüngst sogar in Kriegszeiten fortzusetzen, ist ein Signal Richtung Brüssel. Aber heute ist nicht einmal abzusehen, was von der Ukraine übrig sein wird, wenn der Krieg vorbei ist. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass es unter einer brutalen russischen Besatzung langsam von der Landkarte verschwindet.