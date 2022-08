Die Handwerker fordern von Olaf Scholz das Ende der Sanktionen gegen Russland und Friedensverhandlungen. Damit sind sie an der falschen Adresse.

Da haben die Handwerker einen Brief an die falsche Adresse gesendet. Es sind nicht die internationalen Sanktionen, die das Gas versiegen lassen. Es ist Wladimir Putin, der einen gut vorbereiteten Energie-Krieg gegen Deutschland und die europäische Wirtschaft führt. In allen Pipelines nach Deutschland fließt weniger Gas. Es ist deshalb unsinnig wie zum Beispiel Wolfgang Kubicki, die Öffnung von Nord-Stream-2 zu fordern.