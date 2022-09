Inflation: EZB reagiert zu spät, der Staat gar nicht

Geradezu skandalös ist es, dass die Europäische Zentralbank mit ihren Prognosen seit dem Anziehen der Inflation immer falsch lag. Jetzt gerät sie ausgerechnet in der tiefsten Krise in Zugzwang. Hätte sie im Rhythmus mit der US-Notenbank die Leitzinsen erhöht, wäre es viel früher zu einem Dämpfungseffekt gekommen. Jetzt ist die Gefahr viel größer, selbst durch moderate Zinsschritte wie der am gestrigen Tag, eine kränkelnde Wirtschaft abzuwürgen. Hätte sie früher Zinsen erhoben, wäre auch die Ausgabendisziplin der Länder am Mittelmeer größer gewesen. Jetzt treffen die Zinsen hoch verschuldete Euro-Länder, die verlernt haben, dass Geld etwas kostet.