Von Nachbarn etwas über Krisenbekämpfung lernen

Ganz sicher hat die schwarz-grüne Regierung in Österreich unserer Ampelkoalition vorgemacht, wie ordentlich regiert wird. Die Regierung bringt einen Vorschlag ein, stimmt ihn sogar mit der Opposition ab. Am Ende gibt es die glaubwürdige Mehrheit, die bei so einem Thema wichtig ist. Kanzler Olaf Scholz lädt stattdessen zur Diskussion ein und sein Gesundheitsminister will dabei nur beratend tätig werden. So agieren keine Krisenmanager.