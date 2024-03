Auf der Suche nach Essen tapste ein putziger Waschbär in eine McDonalds-Filiale. Der neugierige Besucher schaute sich in Ruhe nach Fastfood um und ließ sich von den Gästen nicht stören.

In Toronto besuchte ein Waschbär auf der Suche nach Fastfood eine McDonalds-Filiale.

Toronto/DUR. - Weil er wohl hungrig war, tapste ein Waschbär im kanadischen Toronto neugierig in eine McDonald-Filiale. Anstatt wie seine Artgenossen im Stadtteil Scarborough draußen nach Essen zu suchen, zog es ihn direkt an die Fastfood-Quelle. Dies berichtet unter anderem City News Everywhere.

Ein Besucher der McDonalds-Filiale konnte den seltenen Besuch filmen. Der Clip von Amine Hadji ging auf TikTok viral und wurde auch auf YouTube zum Erfolg.

Zuerst lief der Waschbär sogar in die Richtung von Hadji, der ihn filmte. Das Tier untersuchte dort die Jacke und schnupperte dann an den Schuhen unter dem Tisch. Da es dort allerdings nichts Fressbares zu finden gab, zog der Waschbär weiter Richtung Tresen. Hier suchte er bei den Hockern Zuflucht suchte, da ein Mitarbeiter ihn bereits im Visier hatte.

McDonalds-Waschbär-Video geht auf TikTok viral

Ein McDonalds-Gast forderte das Personal sogar auf, dem Tier einen Burger zu spendieren, statt es zu verscheuchen.

Der McDonalds-Mitarbeiter griff allerdings zum Besen statt zum "Burger frei Haus". Der Mann versuchte, den ungebeten Gast vorsichtig hinaus zu scheuchen. Doch auch das brachte den Waschbären nicht wirklich aus der Ruhe.

Irgendwann wurde ihm jedoch der "unfreundliche" Kundenservice zu nervig, und der Waschbär verließ freiwillig die Filiale.