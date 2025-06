Mit Herz und Kampf im Kollektiv: Frankreich vs. Island

Saint-Denis (dpa) - Islands Sensations-Team hat sich sogar schon auf ein Elfmeterschießen vorbereitet. Der große Favorit Frankreich nicht. Die Équipe tricolore will die Viertelfinalpartie der Fußball-EM aM Sonntag im Stade de France von Saint-Denis vorher entscheiden.

Übermut? Nein, keinesfalls. Das Team des Gastgeberlandes wird nicht müde zu betonen, wie viel Respekt jeder einzelne vor den willensstarken Isländern hat. Und die Wikinger kündigen an, ihre bedinungslosen Kämpferqualitäten wieder einzubringen.

SO SCHAFFTEN ES DIE TEAMS INS VIERTELFINALE

Gruppensiege gegen Rumänien und Albanien machten die Franzosen in den letzten Minuten perfekt. Platz eins, um auf vermeintlich leichtere Gegner in der K.o.-Phase zu treffen, sicherte sich Frankreich durch ein 0:0 gegen die Schweiz. Im Achtelfinale brauchte das Team nach ganz frühem Rückstand eine dramatische Leistungssteigerung gegen Irland. Bilanz bisher: drei Siege, ein Remis, 6:2 Tore. Island gelang gleich zum Auftakt gegen den aktuellen Halbfinalisten Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo ein 1:1. Dasselbe gegen Ungarn. Dann der 2:1-Sieg über Österreich, der EM-Debütant im Achtelfinale. Gegner dort: England. Wieder 2:1. Bilanz: Zwei Siege, zwei Remis, 6:4 Tore.

SO SCHAFFTEN ES ISLANDS FUßBALLER IN DIE HERZEN DER FUßBALL-FANS

Sie begeistern. Sie spielen einfachen Fußball und sie wollen auch keine Wissenschaft draus machen. Sie laufen, sie kämpfen, sie gehen in Zweikämpfe, und wenn sie - meist per Standardsituation - vor das Tor des Gegners kommen, suchen sie konsequent den Abschluss. Sie sehen aus wie man sich Naturburschen vorstellt, die im rauen Klima von Island aufgewachsen sind. Sie lassen die Fans an ihrem Erfolg teilhaben. Und dafür haben sie die Herzen erobert, nicht nur in Island, nicht nur in Europa. Die Welt wird über den isländischen Fußball nach diesem Turnier anders sprechen, sagt Coach Heimir Hallgrímsson.

SO LASTET DER DRUCK AUF DEN FRANZOSEN

Die Spieler wollen den Titel, die Fans erwarten ihn. Schließlich spielt Frankreich zuhause. Schon 1984 bei der EM und 1998 bei der WM funktionierte das. Die Spieler kennen die Bilder der Fanzonen vor dem Eiffelturm: Es ist jetzt ein positiver Druck, sagte Bacary Sagna.

SO WOLLEN SIE SIEGEN

Beim Duell der krassen Gegensätze kommen beide kurioserweise auf den gleichen entscheidenden Faktor: Den Teamgeist. Es reicht nicht, eine große Nation zu sein und schönen Fußball zu spielen, sagt Frankreichs Torwart Hugo Lloris. Die Équipe als Mannschaft. Doch genau da wähnen sich die Isländer leicht im Vorteil. Man spiele nach der eigenen Identität. Da können wir der französischen Mannschaft überlegen sein, sagt Hallgrímsson.

SO GEHT ES FÜR DEN SIEGER WEITER

Halbfinale, Donnerstagabend, 21.00 Uhr, Stade de Velodrome in Marseille. Der Gegner heißt: Deutschland. Für Island wäre es der nächste Gigant - für die Franzosen bei dieser EM der erste Gegner mit großem Namen, an dem man bei der WM vor zwei Jahren im Viertelfinale scheiterte.

