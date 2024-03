Leipzig/DUR. - Der Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg plant für 2025 eine weitere Filiale in Mitteldeutschland zu eröffnen. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer Unibail-Rodamco-Westfield (URW) für das Leipziger Paunsdorf Center sei bereits unterschrieben. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Neue Filiale auf 2.400-Quadratmeter-Fläche

Die neue Filiale solle im Erdgeschoss zwischen Müller und Depot entstehen. Insgesamt beziehe Peek und Cloppenburg im Paunsdorf Center eine Fläche von 2.400 Quadratmetern. Der Eigentümer URW rechne damit, dass der Düsseldorfer Modehändler im Frühjahr des nächsten Jahres einziehe. Peek und Cloppenburg werde dann neben den rund 150 bereits bestehenden Geschäften das Gesamtangebot im Center erweitern und als "Ankermieter" dienen.

Sebastian Beck, Director Leasing & Expansion bei Peek & Cloppenburg B.V. & Co., bestätigt dies: "Wir sehen das große Potenzial des Standortes Paunsdorf Center. Leipzig wird unsere nächste Neueröffnung in Deutschland sein."

Peek & Cloppenburg Düsseldorf: Insolvenz durch falsche Investitionen

Die Peek & Cloppenburg B.V. & Co. war 2023 in finanzielle Schieflage geraten und meldete Insolvenz an. Dies hing vor allem mit dem Fokus auf den Online-Handel zusammen. Firmenchef Thomas Freude erklärte damals gegenüber der "Rheinischen Post": "Wir haben zu sehr auf Online-Shopping gesetzt und in Neukunden investiert – aber das birgt eben das Risiko, hohe Verluste anzuhäufen."

Das Unternehmen rettete sich in ein Schutzschirmverfahren. Nach einem Schuldenschnitt und in Eigensanierung konnte sich Peek & Cloppenburg neu aufzustellen. Am 1. Oktober 2023 schaffte es der Modehändler aus der Insolvenz. Das Eigenverwaltungsverfahren wurde beendet.

Zurück auf dem Weg zur schwarzen Null

Des Weiteren gab es 2023 bei der Peek & Cloppenburg B.V. & Co. Veränderungen in der Geschäftsführung. Geschäftsführer Edgar Hert verließ das Unternehmen und der frühere Adler-Chef Thomas Freude übernahm. Firmenchef Freude tauschte danach die Unternehmensleitung aus. Das Unternehmen konzentriert sich seitdem wieder auf einen Wachstumskurs. Zu den Standorten in Halle hatte sich das Unternehmen kürzlich bekannt und will dort ansässig bleiben.

Wie Fashion United berichtet, ist das Düsseldorfer Unternehmen auf dem Weg, die "schwarze Null" zu erreichen. Das Unternehmen strebe an, auf Sicht wieder profitabel zu werden. Hierzu zähle zukünftig, dass die reinen Verkaufsflächen verkleinert würden und man auf unnötige Rabattaktionen verzichte.

Aktuell ist Peek und Cloppenburg aus Düsseldorf nach eigenen Angaben mit 69 Filialen in Deutschland vertreten.