Absolventen einer Militärakademie in Syrien feiern ihren Abschluss, als eine Drohne angreift. Dutzende Menschen kommen ums Leben. Die syrische Führung will mit aller Härte reagieren. Aber gegen wen?

Verletzte in einem Krankenhaus in Idlib. Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in der Stadt Homs wurden Dutzende Menschen getötet.

Homs - Bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier in einer Militärakademie in Syrien sind mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Wie der syrische Gesundheitsminister Hassan Al-Ghobash am Donnerstagabend erklärte, sollen darunter auch Frauen und Kinder sein. Demnach soll es außerdem mindestens 240 Verletzte gegeben haben. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London liegt die Zahl der Todesopfer bereits bei über 100.

Die syrische Regierung gab bisher keine offiziellen Zahlen zu den Opfern bekannt. Sie erklärte aber eine ab Freitag geltende dreitägige Staatstrauer, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. Die syrische Armee hatte zuvor erklärt, dass „bewaffnete Terrororganisationen“ die Abschlussfeier von Offiziersstudenten der Militärhochschule angegriffen hätten. Die Armee wolle „mit aller Härte“ auf den „feigen Terrorakt“ reagieren.

War es der IS oder die Miliz HTS?

Die Syrische Beobachtungsstelle vermutete, dass es sich entweder um einen Angriff der militant-islamistischen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) oder der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) handeln könnte. Beide wollen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad stürzen. Diese kontrolliert inzwischen wieder zwei Drittel des Landes, darunter auch die Provinz Homs.

Unmittelbar nach dem Angriff auf die Militärakademie soll die syrische Regierung verschiedene Gebiete im Umland Idlibs im Nordwesten des Landes angegriffen haben. Idlib gilt als letzte Rebellenhochburg im Bürgerkriegsland. Bei den Angriffen sollen nach Angaben der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens fünf Zivilisten ums Leben gekommen sein. Demnach habe es dabei außerdem 38 Verletzte gegeben.

Der Konflikt in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Daraus entwickelte sich später ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.