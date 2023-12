Wiedereinführung einer Wehr- oder Dienstpflicht, massiv steigende Ausgaben für die Rüstung. Wir hatten uns seit Jahren daran gewöhnt, uns von derartigen Gedanken oder Plänen vielleicht für immer zu verabschieden. Die Idee von Frieden und Wohlstand zumindest in Europa hatte zeitweise ziemlich gut funktioniert. So gut, dass niemand so recht darauf achtete, diesen Zustand gelegentlich zu hinterfragen.

Das machte es Kreml-Diktator Putin leicht, seine Großmacht-Fantasien Stück für Stück umzusetzen. Erst Krim, dann Ukraine. Als nächstes geht es womöglich gegen die Ex-Sowjetrepubliken, nach Georgien, Moldau – oder ins Baltikum und damit direkt gegen das westliche Bündnis. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) jedenfalls warnt vor einem Angriff durch Putin noch in diesem Jahrzehnt. Russlands Rüstungsproduktion wurde gerade massiv intensiviert. Dazu kommt das riesige Reservoir an Menschen-Material, das der Kreml an jede Front schicken kann.