München - dpa/uk

Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger hat sich in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten erstmals öffentlich entschuldigt. „Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe“, sagte der Freie-Wähler-Chef am Donnerstag bei einem kurzfristig anberaumten kurzen Pressestatement. „Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit.“ Von einem möglichen Rücktritt war keine Rede.

In Bezug auf die Vorwürfe blieb bei Aiwanger bei seinen bisherigen Darstellungen – insbesondere dass er das Flugblatt nicht verfasst habe und dass er sich nicht erinnern könne, als Schüler den Hitlergruß gezeigt zu haben. Gleichzeitig ging er zum Gegenangriff über, beklagte eine politische Kampagne gegen ihn und seine Partei.

Bei den zahlreichen Vorwürfen gegen ihn gehe es um ein „abscheuliches Pamphlet“, das vor 36 Jahren in seiner Schultasche gefunden worden sei. „Und es sind Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten.“ Aiwanger sagte: „Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht.“ Die Vorwürfe lägen 36 Jahre zurück. Er habe das Pamphlet nicht verfasst und distanziere sich „in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt“.

„Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert“, sagte er weiter. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze könne er aus der Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. „Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form.“

Nach den Vorfällen wurde er Schülersprecher

Aiwanger sagte aber auch: „Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden.“ Von ihm sei zuletzt ein negatives Bild gezeichnet worden. „Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger“, meinte der heute 52-Jährige.

Aiwanger hatte bereits am Sonnabend schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte.

Am Mittwoch hatte er sich erstmals ausführlicher geäußert: Es sei so, „dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird“, sagte er vor Journalisten.

„Aber auf alle Fälle, ich sag' seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte: kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.“ Weil dies Raum für neue Spekulationen ließ, schob er später hinterher: „Ich war noch nie Antisemit oder Extremist.“ Die Freien Wähler verweisen unterdessen auch darauf, dass Aiwanger „nach den Vorfällen“ sogar Schülersprecher an seiner Schule gewesen sei.

Ist das Flugblatt bereits seit 2008 bekannt?

Es gibt auch die Aussage eines anderen ehemaligen Mitschülers Aiwangers. „Focus online“ zitiert ihn mit den Worten, ein ehemaliger Lehrer habe ihm gegenüber geäußert, Aiwanger „stürzen“ zu wollen. Die Mediengruppe Bayern wiederum berichtet von Aussagen von Freien Wählern vor Ort, der Lehrer habe das Flugblatt „immer wieder angeboten“. Einer sagte den Zeitungen der Mediengruppe, der Lehrer habe sich „gebrüstet“, dass er Aiwanger schaden könnte.

Tatsächlich gibt es viele Fragezeichen: Seit wann ist das Flugblatt wo bekannt? Was ist dran an einem neuen „Spiegel“-Bericht, wonach Aiwanger sich bereits 2008 beim damaligen CSU-Chef Horst Seehofer über mutmaßliche Recherchen eines CSU-Mitarbeiters zu seiner Schulzeit beschwerte (der CSU-Mann wies dies demnach aber an Eides statt zurück)?

Und was ist dran an einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“, wonach schon 2008 jemand bei einem Ex-Lehrer vorstellig wurde und fragte, ob von seiner Seite „Gefahr“ für Aiwanger drohe?

