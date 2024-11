Immer wieder greift das israelische Militär auch in Syrien an, um den Einfluss proiranischer Milizen einzudämmen. Bei einem erneuten Angriff werden nach syrischen Angaben mehrere Menschen getötet.

Aktivisten: Drei Tote nach israelischem Angriff in Syrien

Krieg in Nahost

Damaskus - Bei einem israelischen Luftangriff in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten drei Menschen getötet worden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, bei dem Angriff seien zwei Gebäude in dem Ort Saida Zainab südlich der Hauptstadt Damaskus getroffen worden. Dort sollen sich Mitglieder der proiranischen Hisbollah befunden haben, wie die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien angab. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben.

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana bestätigte den Angriff. Ersten Informationen zufolge sei ein Wohngebäude getroffen worden. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien und will damit verhindern, dass der Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in dem Land ausweiten. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im vergangenen Jahr hat das israelische Militär die Angriffe verstärkt.