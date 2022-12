Alle sind jetzt empört

Angesichts des Korruptionsskandals im Europaparlament fordern Politiker einschneidende Konsequenzen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigte sich bestürzt über den Korruptionsskandal rund um EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili. „Die Vorwürfe gegen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sind sehr schwerwiegend“, sagte sie gestern. Man wisse, dass dies mit Blick auf das Vertrauen, das die Menschen in die europäischen Institutionen hätten, große Besorgnis auslöse. „Wir brauchen die höchsten Standards“, betonte von der Leyen. „Meiner Meinung nach wäre es richtig, dass wir ein Ethikgremium einrichten“, führte die ehemalige Bundesverteidigungsministerin weiter aus.

Im EU-Parlament ist der Grünen-Abgeordnete Erik Marquardt für das Thema zuständig. Er schilderte der dpa am Montag, dass Kaili in der Sache zuletzt den Kontakt zu ihm gesucht habe. Ihr sei wichtig gewesen, dass die Entscheidung zügig getroffen werde und nicht so viele Bedingungen an Katar gestellt würden. Kaili selbst ist kein Mitglied im zuständigen Innenausschuss - stimmte am 1. Dezember aber dennoch zu dem Thema ab.

Der EU-Parlamentarier Dennis Radtke (CDU) sagte „Bild“: „Die Scheichs aus Katar kaufen nicht nur für 200 Milliarden Dollar eine Fußball-WM und deren geldgierige Funktionäre und Protagonisten, jetzt machen sie auch vor Politikern nicht halt. Wer so vorgeht, will sich die Welt kaufen. Und leider ist das jetzt in Europa gelungen, im Europäischen Parlament, in dem die gewählten Vertreter von 27 Nationen sitzen.“

Kaili soll Geld aus dem Golfstaat Katar kassiert haben, damit sie für das WM-Gastgeberland Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Die Sozialdemokratin aus Griechenland wurde zusammen mit fünf anderen Verdächtigen festgenommen. Vier davon kamen am Sonntag per Haftbefehl in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen in Brüssel wurden am Freitag insgesamt 600 000 Euro Bargeld und Handys beschlagnahmt. Später fanden Ermittler in Kailis Wohnung Medienberichten zufolge Taschen voller Bargeld.

Für Viktor Orbán ist der Korruptionsskandal rund ums Europaparlament eine gute Nachricht. Daran ließ der ungarische Ministerpräsident die Welt gestern genüsslich teilhaben. Auf Twitter teilte Orbán, gegen dessen Regierung in Brüssel seit Jahren schwerste Korruptionsvorwürfe erhoben werden, ein ikonisches Foto: Zu sehen ist eine sich vor Lachen krümmende Männerrunde, der unter anderem der frühere US-Präsident Ronald Reagan und Vize George Bush angehören. „Und dann sagten sie, das Europaparlament sei ernsthaft besorgt über die Korruption in Ungarn“, schrieb Orban zu dem Bild. Und: „Guten Morgen ans Europaparlament.“

Die bisherigen Ermittlungen vor allem gegen Antonio Panzeri – einen einstigen Gewerkschafter, jahrelangen Europaparlamentarier der Sozialdemokraten und dann Gründer einer Nichtregierungsorganisation zum Kampf für Menschenrechte auf der Welt – werden in den italienischen Medien umfangreich ausgeführt. So sollen bei dem 67-Jährigen Hundertausende Euro an Bargeld gefunden worden sein.

Vor allem die Gattin Panzeris soll von den Machenschaften gewusst haben. „Wir dürfen nicht wieder 100 000 Euro für den Urlaub ausgeben wie letztes Jahr“, habe sie ihrem Mann etwa in einem abgehörten Telefonat gesagt. (dpa)