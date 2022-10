Alles, was Precht ist

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat sein Urteil auf Twitter schon gefällt, ehe es das Buch überhaupt zu kaufen gibt: „Hände weg vom Buch! Diese zwei arroganten, selbstverliebten Hengste, die die Ukrainer verachten und keinen blassen Schimmer haben, lagen immer falsch überall,wo man falsch liegen kann. Daher: Die beiden narzisstischen Typen einfach ignorieren. Nicht kaufen.“

Man darf getrost bezweifeln, dass die deutschen Leser „Die vierte Gewalt“ von Richard David Precht und Harald Welzer auch so gnadenlos beurteilen werden. Denn Welzer und vor allem Precht gehören seit vielen Jahren nicht nur zum sprechenden Inventar der Talkshows von „Markus Lanz“ bis „Anne Will“, sie sind auch in schöner Regelmäßigkeit auf allen Sachbuch-Bestsellerlisten zu finden.

Beide schaffen süffig zu lesende Werke. Einst kamen sie eher von links, sind aber jetzt das niedergeschriebene gesunde Volksempfinden in modernem Gewand. So etwas wie der Dieter Nuhr fürs Sachbuch.

Da macht „Die vierte Gewalt“ keine Ausnahme. Etwas länglich referieren Precht und Welzer Mediengeschichte, von den US-Medienzaren Hearst und Pulitzer über Hugenberg bis zu Mathias Döpfner. Hier wird auch schon mal in bester antiamerikanischer Tradition von transatlantischen Mächten geraunt. ARD und ZDF oder das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND), eine norddeutsche Zeitungsgruppe, kriegen ebenso ihr Kritik-Fett weg: zahm, regierungsnah, unseriös sind noch die freundlichsten Begriffe.

Die Autoren beschreiben dabei, wie sich die Diskussion über politische Themen in Deutschland immer wieder verengt. Es gebe eine Meinungshegemonie, die in der Regel wenig kritisch Regierungshandeln verteidigt. Das, zitieren Welzer und Precht frühere Studien, sei aber kein neues Phänomen, sondern schon in den 50er Jahren unter Kanzler Konrad Adenauer so gewesen. In Deutschland herrsche eine „Mediokratie“ - Medien beschrieben und begleiteten Politik nicht nur, sondern beeinflussten sie aktiv.

In einem Interview mit der Zeitschrift „Stern“ sagt Precht: „Überlegt Euch mal, auf welchem Weg Ihr seid. Ist der wirklich gut? Könnt Ihr so Eure Zukunft retten? Die Menschen da draußen vertrauen Euch nicht mehr!“ Presse, Rundfunk und Fernsehen würden ihrer Aufgabe, für eine lebendige Debatte in der Demokratie zu sorgen, nicht mehr gerecht: „Was dem Mainstream nicht passt, wird zum Abschuss freigegeben.“

Welzer ergänzt: „Warum gibt es bei Euch in den medialen Eliten einen ganz anderen Diskurs als beispielsweise in der U-Bahn?“

Natürlich werde die Berichterstattung nicht von der Politik vorgegeben, die Redaktionen bekämen „keine Anrufe aus dem Kanzleramt“ – stattdessen gebe es aber einen „subtilen Mechanismus der Selbst-Angleichung“: „Die Leitmedien sind Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache.“

Viele Journalisten würden außerdem Themen vernachlässigen, die für die ganze Gesellschaft wichtig seien und sich dafür lieber an den Interna aus der Spitzenpolitik abarbeiten. Welzer: „Und das Publikum sitzt davor und denkt: What the fuck? Was ist daran jetzt interessant?“