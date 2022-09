Ampel entlastet sich selbst

Mit dem 65-Milliarden-Euro-Entlastungspaket hat die Ampel zuallererst – sich selbst entlastet. Zumindest vorerst. An der Aufgabe hätte die ohnehin ziemlich fragile Koalition auch zerbrechen können. So hat man nach zähem Ringen einen teuren, halbgaren Kompromiss geschmiedet, der die kommenden Generationen noch lange belasten wird und dessen Finanzierung in vielen Details noch gar nicht geklärt ist.