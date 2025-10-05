Die westukrainische Großstadt Lwiw nahe der Grenze zu Polen ist für russische Drohnen und Raketen schwerer zu erreichen als andere Ziele in dem Land. Nun traf es dort einen Industriepark.

Lwiw - Bei einem russischen Luftangriff auf die Westukraine ist nach Behördenangaben in der Stadt Lwiw (Lemberg) ein Großbrand in einem Industriepark ausgebrochen. Bürgermeister Andrij Sadowyj veröffentlichte ein Foto bei Telegram, auf dem die lichterloh in Flammen stehenden Anlage zu sehen war. Bei dem kombinierten Angriff mit Drohnen und Raketen seien in der Region Lwiw auch zwei Menschen getöteten worden, teilte die Militärverwaltung mit. Details nannte sie nicht.

Bei dem Angriff auf den Industriepark Sparrow gebe es keine Verletzten, sagte Sadowyj. Der Rathaus-Chef teilte mit, dass es auf dem Gelände kein einziges militärisches Ziel gegeben habe. Die Region nahe der Grenze zu Polen ist für die Ukraine wichtig für die Anlieferung westlicher Militärgüter.

Am Morgen hätten die Luftstreitkräfte wegen der Gefahr von russischen Raketen des Typs Kinschal (Dolch) Luftalarm ausgelöst, hieß es. Laut Behörden gab es in der Stadt mehrere Explosionen im Zuge von Drohnenattacken. Nach Angaben Sadowyjs musste der öffentliche Verkehr in der Stadt vorübergehend seine Arbeit einstellen. Es gebe auch Stromausfälle.

Polnische Streitkräfte reagieren auf Bedrohungslage

Die russische Armee hatte in der Nacht auch andernorts in der Ukraine angegriffen. Die polnischen Luftstreitkräfte teilten mit, dass sie wegen der Angriffe im Nachbarland erneut in Einsatzbereitschaft versetzt worden seien. „Um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet“, hieß es in einer bei X veröffentlichten Mitteilung.

„Polnische und verbündete Flugzeuge operieren intensiv in unserem Luftraum, und die bodengestützten Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme haben die höchste Bereitschaftsstufe erreicht.“ Es handele sich um vorbeugende Maßnahmen zur Sicherung des Luftraums und zum Schutz der Bevölkerung, hieß es. Es ist bereits seit vielen Monaten Routine, dass Polen während Luftangriffen auf den Westen der Ukraine vorsorglich Kampfjets aufsteigen lässt. Vor kurzem waren auch russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen.