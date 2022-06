Ärgerliches Manöver

Was auch passiert, der private Endverbraucher hat keine Einschränkung bei der Belieferung mit Energie zu befürchten. So felsenfest die Politik das anfangs beteuerte, so butterweich schleicht sie sich hier aus der Verantwortung. Wobei versucht wird, jeden Anschein von gezielter Strategie zu vermeiden. Via Bundesnetzagentur wird plötzlich die verpflichtende Senkung der Mindest-Heiztemperatur vorbereitet. Das tut jetzt bei Außentemperaturen von um die 30 Grad erstmal niemandem weh. Kalt wird es dann im fernen Herbst. Flankierend kommt der Wirtschaftsminister mit freundlich-bestimmten Spar-Appellen.